Consultoria recomenda que acionista da Oi reprove troca do conselho

A consultoria de acionistas ISS (Institutional Shareholder Services) recomendou aos acionistas da Oi que reprovem a destituição do conselho de administração da companhia e não elejam a chapa concorrente, proposta por um dos minoritários insatisfeitos com o desempenho da atual gestão.

Em relatório ao qual a Coluna teve acesso, a ISS afirma que a chapa dissidente traz pessoas com qualificação e boa reputação, mas sem que tenham apresentado um plano para reverter os temas que causam preocupação na atual gestão e colocar a companhia em um caminho mais saudável.

Mandato do atual conselho se encerra em abril

Além do mais, o mandato do conselho atual acaba no fim de abril. Portanto, os acionistas terão, em breve, oportunidade de revisitar as escolhas para o colegiado, bem como discutir melhor as propostas para a operadora e novo processo de recuperação judicial.

A convocação da assembleia geral de acionistas da Oi foi um pedido de um conjunto de acionistas liderado pelo investidor Victor Adler, que pretende fazer uma troca completa dos integrantes do conselho da Oi. A chapa teve indicações vindas da Tempo Capital Principal Fia, Victor Adler e VIC DTVM.

Assembleia de acionistas será dia 16

A assembleia está marcada para acontecer em 16 de março, em segunda convocação. A primeira reunião não teve quórum. O relatório da ISS data de 6 de março.

Na sexta-feira (10), Tempo Capital, Victor Adler e Vic DTVM retiraram a indicação de chapa para o conselho. Os acionistas Victor Adler e Vic DTVM ratificaram a indicação de candidato para eleição em separado de membro para o conselho.

