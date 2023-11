Consumidor preto é mais ativo em relação a marcas com propósitos

Levantamento: 42% dos consumidores pretos disseram que influenciadores digitais os estimulam nas compras Foto: AP Photo/Michael Dwyer

O consumidor preto diz ser mais ativo em relação à marcas com propósitos, bem como a indicações de influenciadores digitais, do que o restante da população. Segundo a HSR Specialists Researchers, 25% das pessoas pretas deixaram de seguir marcas por não se sentirem representadas e 64% dão preferência a empresas com propósitos (contra 60% da população em geral).

Além disso, 42% dos consumidores pretos disseram que influenciadores digitais os estimulam na hora das compras, contra 38% do total da amostra. A pesquisa foi feita com 2.786 pessoas em todo o País para descobrir metas, valores e padrões de consumo dos brasileiros.

















Este texto foi publicado no Broadcast no dia 16/11/23, às 18h06

