Contratado para reestruturar InterCement, Ronnie Vaz deixa Conselho em meio a negociações de venda

Em meio a tensas negociações com bancos credores e com a CSN para sua venda, a InterCement comunicou na última sexta-feira, 29, a saída de Ronnie Vaz Moreira da presidência do Conselho de Administração da InterCement Participações, que tem a InterCement Brasil entre suas empresas. Ronnie chegou à InterCement em maio do ano passado, por meio da Houlihan Lockey, contratada pelo grupo como assessor financeiro na reestruturação da companhia.

PUBLICIDADE Ele foi substituído por Leonardo de Mattos Galvão, que é o CEO da Mover (ex-Camargo Corrêa), holding que controla a InterCement. Mattos Galvão acumulou o cargo de presidente do Conselho de Administração da Mover em junho, quando Britaldo Soares renunciou ao cargo. Mattos Galvão está há mais de duas décadas no grupo. Procuradas, Houlihan, InterCement e Mover não comentaram. O motivo da saída de Ronnie Vaz não foi comunicado, mas chamou a atenção dos que acompanham as negociações para o fechamento da venda da companhia para a CSN, como parte de um plano de recuperação extrajudicial que tem de ser concluído até o dia 16. As negociações acontecem há mais de um ano entre a InterCement, a Mover e os bancos Bradesco, Itaú e Banco do Brasil, e a CSN negocia a compra do ativo há 10 meses. Sem uma conclusão, a InterCement irá para a recuperação judicial, pois a lei não prevê mais prazo além de 90 dias para que a empresa apresente um plano aceito por 50% mais 1 dos credores. Busca por quórum A InterCement tem adesão de mais de um terço dos credores: Bradesco e Itaú. O Banco do Brasil não aderiu por enquanto ao plano e a companhia precisa de sua anuência para ter o quórum necessário para arrastar os credores estrangeiros, que estão isolados de todo o processo e processam a companhia no Brasil, Estados Unidos e Holanda.

A disputa nas negociações está amarrada em vários pontos. Segundo fontes, entre eles o valor a ser pago pela CSN pela companhia, que não cobre suficientemente as dívidas; o valor das garantias que os bancos têm e o pagamento antecipado ao Bradesco BBI de compromissos com a Mover, para liberação de garantias. De acordo com o plano apresentado, a Mover precisa liberar essas garantias para dar à CSN na compra da InterCement.

