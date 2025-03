COP30 vai demandar megaoperação aérea, com 12 aeroportos envolvidos

A entidade estima que o evento pode gerar um fluxo de mais de 100 aeronaves para a capital do Pará. Um dos principais desafios logísticos será o estacionamento dos aviões. Apesar de ser o mais movimentado da região Norte, o Aeroporto Internacional de Belém não tem capacidade para abrigar todos. Com isso, após desembarcarem os tripulantes na capital paraense, as aeronaves devem seguir para as outras localidades. São elas: Santarém (PA), Altamira (PA), Macapá (AP), Imperatriz (MA), Marabá (PA), São Luís (MA), Salvador (BA), Recife (PB), Natal (RN), Fortaleza (CE) e Manaus (AM).

As empresas de ground holding, responsáveis por apoiar a infraestrutura aérea em solo e representadas pela Abesata, vão investir, ao menos, R$ 60 milhões na preparação para a COP 30. O montante será direcionado, principalmente, para a compra de novos equipamentos. “É uma logística multidisciplinar, e ajudamos a executar toda parte operacional antes e depois da decolagem”, diz Ricardo Aparecido Miguel, presidente da entidade.

Reforço e expansão

A megaoperação prevê também a contratação de 180 pessoas adicionais pelas empresas de apoio no solo, que são responsáveis pelo manuseio de bagagens e abastecimento e limpeza de aeronaves, por exemplo. Atuam ainda na coordenação de serviços de rampa e de proteção, como inspeção e raio X.