Copa no fim do ano pode tirar até R$ 7 bi das maquininhas de cartão

Jogadores em treino oficial da Seleção Brasileira antes da estreia na Copa do Catar Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O quarto trimestre costuma ser forte para as empresas de maquininhas, mas a Copa do Mundo fora de época vai atrapalhar. Os jogos da seleção brasileira devem reduzir o fluxo de clientes em uma série de setores do comércio e dos serviços, e as companhias do setor estimam deixar de capturar até R$ 7 bilhões em transações.

Stone e PagSeguro, que fornecem projeções trimestrais ao mercado, esperam deixar de processar até R$ 3 bilhões e até R$ 4 bilhões, respectivamente, por causa dos jogos da Copa. “O brasileiro presta atenção à Copa do Mundo”, disse a analistas o CEO do Grupo UOL, controlador da PagSeguro, Ricardo Dutra. A Cielo, líder do setor, não fala em números, mas vê impacto “ligeiramente negativo”.

Jogos coincidem com período de compras para o Natal e Black Friday

O deslocamento da Copa para o fim do ano, na edição de 2022, fará com que os jogos se sobreponham às compras para o Natal e à Black Friday. Além disso, na primeira fase, as partidas da seleção serão em dias úteis. Em alguns setores do comércio, a expectativa é de desaceleração, ainda que em bens duráveis a tradicional troca de televisor para ver os jogos possa dar um empurrão às vendas.

A Copa chega em um momento desafiador para o consumo no País, com a alta da inflação e dos juros reduzindo a renda disponível das famílias, já endividadas. A PagSeguro espera que os brasileiros usem mais o 13º para pagar dívidas do que em outros anos, e também enxerga pressão no consumo, bem como menor disposição dos bancos em emprestar dinheiro neste momento.





