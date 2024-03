Corinthians põe água no chope da liga única do Brasileirão

“As conversas entre os dois grupos caminhavam bem, até a LFU tentar tirar o Corinthians da Libra”, disse à Coluna uma pessoa familiarizada com o tema, sob condição de anonimato. “No momento, a chance de uma liga única é remota, pelo menos para a próxima temporada.” Segundo a fonte, a formação da liga única pode acontecer no futuro, “mas mais por algum contingenciamento financeiro do que por convergência de esforço”.

A LFU apresentou proposta com garantia de maior retorno ao Corinthians, após o time paulista ter assinado contrato com a Libra. Mas a oferta foi retirada pouco depois de a Libra anunciar a venda dos direitos de transmissão do Brasileirão de 2025 a 2029, por R$ 6 bilhões. Entrou no pacote dos direitos de transmissão a TV Globo, nos canais aberto, fechado e pay per view, sendo que neste último, os clubes ganham adicional por número de assinante.

Indefinição corintiana

O motivo da retirada da proposta da LFU, segundo o GE.com, seria a demora do Corinthians na tomada de decisão sobre seu futuro e a urgência na negociação dos direitos de transmissão dos times que representa. “Embora faça parte da Libra, ainda há o temor de o Corinthians tentar voo solo e vender seus direitos de transmissão de forma independente”, disse a fonte. “Seria péssimo.”

Dono da segunda maior torcida do País - o primeiro é o Flamengo -, com estimados 30,4 milhões de torcedores, de acordo com a pesquisa de setembro da AtlasIntel, o Corinthians não só atrapalhou as conversas de unificação das duas ligas, como tem tirado o sono da Libra, com quem assinou acordo de representação. “O que se sabe é que o presidente do clube, Augusto Melo, ainda não se posicionou se vai com a Libra, embora tenha assinado com eles, ou se o time vai sozinho”, disse.