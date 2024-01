Correios firma parceria com grupo francês e vai oferecer seguros nas agências pelo País

Nos nove primeiros meses do ano passado, a receita total dos Correios foi de R$ 14,8 bilhões, sendo que 48% do total, ou R$ 7 bilhões, vieram de encomendas. As atividades em que a estatal detém o monopólio por lei, como a distribuição de correspondências, responderam por 21,9% da receita, ante 23,7% no mesmo intervalo de 2022.

A CNP, por sua vez, busca firmar no Brasil o modelo multiparcerias com que opera em todo o mundo. Entre 2001 e 2021, a companhia esteve no País apenas através do balcão da Caixa Econômica Federal. Após o fim da exclusividade, adquiriu as participações da Caixa Seguridade nas antigas sociedades entre ambas e, com elas, buscou novos acordos.

Além dos Correios, a CNP vende produtos no Carrefour e na cooperativa de crédito Cresol. Os dados mais recentes, de 2022, apontam que a maior parte do faturamento no País vinha das novas parcerias com a Caixa: no banco, foram R$ 33,6 bilhões em faturamento em vida e previdência e R$ 219,6 milhões em consórcios. Fora da Caixa, a CNP arrecadou R$ 1,5 bilhão.

Segundo Tritz, outros acordos serão anunciados em breve. O mais iminente envolve uma instituição financeira, de nome não revelado, que passará a vender consórcios da CNP, mas a seguradora também quer firmar contratos com varejistas e seus braços financeiros, um dos balcões mais disputados pelas seguradoras do País.