Credores da Light se reúnem para discutir vencimento de títulos de dívida

Credores da Light se reúnem hoje (22) em assembleia de debenturistas para discutir vencimento antecipado de suas dívidas. A princípio, a discussão é uma formalidade, já que a companhia tem cumprido todas as suas obrigações até o momento. Mas é uma discussão prevista no contrato das debêntures, quando há algum fato importante, como o drástico rebaixamento recente na nota de crédito da companhia, o que sinaliza a possibilidade de não pagar suas dívidas.

Gestores de fundos de investimento que têm mais de R$ 1 bilhão em debêntures já contrataram advogados para entender o caso. Existe um pagamento de juro dessas debêntures a ser feito em abril. A maior parte do passivo da Light é composto por esses títulos, muitos dos quais emitidos por meio da lei 12.431, as chamadas debêntures de infraestrutura.

Contratação de assessoria financeira acendeu sinal amarelo

Os olhos do mercado se voltaram para a Light depois de a companhia anunciar ter contratado a assessoria financeira LaPlace para analisar a sua estrutura de capital. A informação foi um estopim para rumores de que a Light poderia recorrer à recuperação judicial - embora tenha limitação pela lei de recorrer à proteção da Justiça contra credores por ser uma distribuidora de energia. Especialmente, porque a contratação ocorreu pouco depois do escândalo de Americanas, que pediu recuperação judicial e por terem um sócio em comum, Carlos Alberto Sicupira.

Mercado vê queda de braço entre empresa e governo

No mercado, há uma percepção de que se trata de uma queda de braço entre a companhia e o governo, sobre uma potencial devolução da concessão, e reembolso para a Light. O contrato vence em 2026. O número que circula é de cerca de R$ 11 bilhões, próximo aos R$ 12 bilhões que a empresa carrega em seu passivo. Portanto, se a devolução ocorresse, a Light não teria problemas para pagar credores. Somente em debêntures, a Light tem R$ 7,4 bilhões emitidos.

O que a companhia estaria buscando seria, na verdade, melhorar as condições do contrato que tem com o poder concedente, que tem exigências de investimento e metas desatualizadas, e que comprometem sua rentabilidade.

Mas há dúvida sobre quanto seria o valor dessa indenização e se seria suficiente para pagar os credores. Por isso, eles estão se organizando e buscando advogados para entender como seria eventualmente feita essa conta e como são renovados contratos de concessão e se preparam para futuras conversas com a empresa.

