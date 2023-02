Cresce número de profissionais com certificação para atuar como planejador financeiro

Maioria dos profissionais certificados é de homens Foto: Tiago Queiroz/Estadão

O número de profissionais com a certificação CFP (Certified Financial Planner), para atuar como planejador financeiro, no Brasil chegou a 8.630 em 2022, um avanço de 16,8% em relação ao ano anterior (7.384). Houve ainda um aumento de mulheres inscritas e de profissionais certificados que atuam com o investidor de varejo. Os dados constam em levantamento elaborado pela Associação Brasileira de Planejamento Financeiro (Planejar) a pedido do Broadcast Investimentos.

”O mercado financeiro que atende pessoas e famílias vem se qualificando mais rapidamente, pois as pessoas físicas com dinheiro para investir estão com mais oportunidade de conhecimento. É um cliente mais crítico, que entende melhor e exige mais”, avalia Osvaldo Cervi, vice-presidente do conselho de administração da Planejar. Ele acrescenta que, na outra ponta, as empresas também estão em busca dos profissionais mais qualificados.

Maioria dos profissionais tem entre 30 e 39 anos

O levantamento da Planejar também traz um recorte sobre os profissionais brasileiros com certificação CFP. A maioria (50%) tem entre 30 e 39 anos, seguidos pela faixa etária entre 40 e 49 anos (29%). Há também o dado de que a maioria dos CFPs são homens (65%) e de São Paulo (57%).

Cervi diz que a proporção de um terço de mulheres CFPs para dois terços de homens é histórica na base de dados da Planejar, mas houve uma mudança clara nos últimos anos: as inscrições femininas cresceram para 40% do total. “O que vemos é que as mulheres têm uma reprovação maior que os homens”, diz o executivo. Para ele, uma possível justificativa seria que as mulheres ainda acumulam afazeres domésticos e outras responsabilidades sozinhas. “Elas não conseguem ter tempo para se preparar do mesmo modo que os homens”, afirma. “Mas o dado importante é que há mais mulheres buscando certificação”.

Atuação no varejo avançou

Conforme o levantamento da Planejar, as principais áreas de atuação dos profissionais com a certificação são em alta renda (24%), private banking (20%), varejo (15%) e assessoria de investimentos (11%). Mas um dado que chama a atenção é que, no comparativo com 2019, houve aumento na atuação no varejo (de 8% para 15%) e nas assessorias (de 9% para 11%), enquanto se observa redução em áreas como private banking (de 30% para 20%), consultoria (5% para 4%) e family office (de 5% para 3%).

”O private banking sente mais os movimentos de alta de demanda, crescimento econômico e investimentos estrangeiros. Como a gente teve acomodação desse movimento nos últimos anos, naturalmente o private se estagnou, não está demandando mais gente para atender”, avalia Cervi. Ele diz que, por outro lado, o cliente de varejo começou a ser visto como premium e passou a ser mais disputado.

Esta nota foi publicada no Broadcast Investimentos no dia 26/01/2023, às 16h45

