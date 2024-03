CSD entra na reta final em busca de licenças para criar nova Bolsa no Brasil

Não é o único projeto: o Americas Trading Group (ATG), controlado pelo fundo Mubadala Capital, dos Emirados Árabes Unidos, também espera colocar de pé uma nova Bolsa ano Brasil até o ano que vem. A CSD espera obter as licenças junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e ao Banco Central ainda este ano, e depois deve entrar com o pedido para atuar como contraparte central, na última peça necessária para criar o novo ambiente de negociação.

O CEO da CSD, Edivar Queiroz, afirma que a grande barreira no momento é a chamada interoperabilidade, ou seja, a capacidade de um cliente da futura Bolsa da CSD negociar ativos listados na B3 e vice-versa. A operadora da Bolsa de São Paulo estaria criando obstáculos para o cumprimento dessa condição, que é prevista em normativos da CVM. De acordo com ele, essa ponte seria similar à que a B3 mantém com a Caja de Valores argentina.

Outros projetos fracassaram

Outros projetos de criar uma segunda Bolsa no País fracassaram ao longo da última década. Queiroz afirma que a CSD conseguirá colocar o seu plano de pé porque não deve depender do uso de infraestrutura da B3. As outras empresas focaram na estrutura de negociação e tentaram utilizar os ambientes de pós-negociação da B3, que segundo ele, respondem pela maior parte do custo operacional.

A CSD tem como investidores a Santander Corretora, o BTG Pactual e a bolsa de Chicago (CBOE). Queiroz afirma que o foco, neste primeiro momento, é o de criar um novo ambiente de negociação, não apenas de listagem de novas empresas. A visão dele é que a entrada no ar de mais um ambiente de liquidez tende a ampliar o mercado brasileiro e beneficiar a própria B3, ao permitir a chamada arbitragem de preço, negociação em que o investidor tenta ganhar dinheiro ao arbitrar os preços de um mesmo ativo em duas bolsas diferentes. Isso já acontece, por exemplo, com ações listadas no Brasil e em Nova York.