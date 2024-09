CVM vai se debruçar sobre comissão de assessores financeiros na venda da Tok&Stok à Mobly

No voto, Nascimento escreve que os fundadores da Tok&Stok, que questionam o negócio, reportaram elementos que “demandam análise mais cuidadosa e específica por parte da autarquia”. Entre eles, o fato de a Mobly ser a responsável pelo pagamento dos assessores financeiros (chamado fee pelo jargão do mercado), prática incomum no mercado.

Também merecerá análise o valor desse pagamento, de R$ 20 milhões e que corresponde a 17,8% do valor econômico das ações da Tok&Stok. “Dessa forma, seria precipitado emitir qualquer juízo sobre a regularidade da operação”, escreve Nascimento. “Tal análise demandaria maior aprofundamento, inclusive sob o ponto de vista do cumprimento dos deveres fiduciários dos administradores da companhia e dos esforços ao entendimento do interesse social na operação.”

Procuradas, Mobly e SPX, controladora da Tok&Stok, não responderam a pedido de entrevista.