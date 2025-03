Dasa negocia venda da rede oncológica AMO e busca levantar até R$ 750 milhões

O banco Itaú BBA foi contratado para buscar um comprador. A AMO foi fundada em 1994 na Bahia por Carlos Sampaio, médico que é uma das referências importantes da oncologia do Brasil. A marca é líder na área na Bahia e opera também em mais dois Estados, com unidades em Aracaju (SE) e Natal (RN). Ao todo, são 15 clínicas.

A venda da clínica AMO vem no âmbito da reestruturação financeira pela qual passa a rede de saúde integrada, que chegou à Bolsa no ano 2000. Em junho de 2024, a Dasa fechou um acordo de associação com a Amil, aprovado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) este ano, que resultará na transferência de R$ 3,5 bilhões de dívida para a joint-venture. Também em 2024, a Dasa concluiu a venda das atividades de corretagem e consultoria de seguros para o Grupo Case Benefícios e Seguros, por R$ 255 milhões.

Dívida chega a R$ 8,76 bilhões

A Dasa fechou o terceiro trimestre com uma dívida liquida de R$ 8,76 bilhões e alavancagem de 3,5 vezes o Ebtida (resultado operacional), contra 3,47 vezes no segundo trimestre. O resultado líquido foi um prejuízo de R$ 87,5 milhões no período, 51,5% abaixo do terceiro trimestre de 2023. Procurada, a Dasa informou que não tem comentários adicionais além do que já foi divulgado através dos comunicados ao mercado. A gestora Pátria não comentou.