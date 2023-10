De olho em elétricos, Scania investirá R$ 65 milhões em centro logístico em SP

Empresa sueca, há 66 anos no Brasil, exporta de Vinhedo (SP) para Bélgica, África do Sul e países da América Central e América do Sul Foto: FABIAN BIMMER/REUTERS

A Scania vai investir R$ 65,7 milhões para ampliação de seu centro logístico de peças de reposição, preparando o armazém para receber itens relacionados a novos produtos, como, por exemplo, os veículos elétricos e movidos a gás. Com a ampliação, a companhia poderá incorporar a eletrificação e contribuir com a estratégia global da Scania, de ter os modelos eletrificados representando mais da metade do seu volume de vendas de veículos novos até 2030.

Também a Scania está de olho no mercado mexicano, que tem sido um dos países beneficiados pelo deslocamento da cadeia de bens e insumos da China para próximo da indústria, o chamado nearshoring. A partir do centro de distribuição em Vinhedo, no interior de São Paulo, a Scania distribuiu 560 toneladas de peças ao mercado nacional e 440 toneladas para Bélgica, África do Sul e países da América Central e sete unidades de negócio da Scania na América do Sul.

O espaço vai ter sua capacidade física ampliada em 50%, para 22,5 mil metros quadrados. Nos atuais 15 mil metros quadrados, a Scania armazena cerca de 40 mil itens. A empresa sueca, que está há 66 anos no Brasil, é uma das maiores fabricantes de caminhões pesados, ônibus e motores marítimos, industriais e para geração de energia.













