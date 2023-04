De olho em máquinas elétricas, empresa de logística interna investe R$ 600 mi

Equipamentos produzidos pela Jungheinrich, na sede da empresa na Alemanha Foto: Jungheinrich AG

A alemã Jungheinrich investiu R$ 600 milhões em sua frota brasileira de equipamentos de intralogística nos últimos cinco anos. Só em 2022, foram R$ 150 milhões. A empresa aluga e vende produtos como empilhadeiras usadas em galpões para manuseio de carga. Os recursos foram utilizados para trazer as máquinas produzidas pela companhia na Alemanha para serem alugadas no Brasil.

A aposta no Brasil é apoiada pelo potencial de expansão do mercado de máquinas elétricas. Por aqui, os equipamentos movidos por combustão representam cerca de 55% do total utilizado em intralogística. Na Europa, a taxa é de 18%.

Companhia está presente em 41 países

Com equipamentos produzidos na Alemanha, a Jungheinrich tem clientes como Ambev, Basf, Heineken e M. Dias Branco. Presente em 41 países, a empresa faturou 4,7 bilhões de euros em 2022. A sede brasileira fica em Itupeva (SP), com filiais em Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

Segundo Vigold Georg, vice-presidente da Jungheinrich na América Latina, além do menor impacto ambiental, as máquinas elétricas têm manutenção mais rápida e barata. A melhor qualidade de trabalho para os operadores também entra na lista de benefícios, já que os equipamentos elétricos não têm ruído ou vibração, não transmitem calor e não produzem emissões.

