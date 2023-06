De saída do Brasil, Makro vende loja de Santos ao Grupo Pereira

Venda ao grupo varejista Pereira faz parte dos últimos movimentos de saída do Makro do Brasil. Depois de vender lojas , imóveis e postos de gasolina ao Carrefour Brasile ao grupo Muffato, Makro ficou com oito lojas Foto: DANIEL TEIXEIRA / ESTADAO CONTEUDO

O Grupo Pereira comprou um ponto comercial do Makro em Santos (SP) para a sua segunda loja no Estado. A transação foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) sem restrições e não teve valor divulgado.

O Grupo Pereira é um varejista alimentar dono das bandeiras Fort Atacadista (atacarejo) e Comper (supermercados e hipermercados). A empresa tem presença nos Estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e Distrito Federal. A venda ao Grupo Pereira faz parte dos últimos movimentos de saída do Makro do Brasil.

Depois de vender 20 lojas para o Grupo Carrefour Brasil em 2020 e, mais recentemente, 16 imóveis e 11 postos de gasolina para o grupo paranaense Muffato, o Makro ficou com oito lojas no Estado. A de Santos já estava fechada. O processo de venda dos imóveis para o paranaense Muffato foi conturbado.

Após descobrir contingências maiores do que o esperado, o comprador chegou a desistir do negócio. Antes, a compra seria de 24 lojas, mas depois da conversa ser interrompida, o que se concretizou foi a venda apenas dos imóveis.

Pontos que sobraram têm dificuldades para venda

Os pontos que restaram para o Makro devem ser vendidos isoladamente ou simplesmente fechar as portas, como já vem ocorrendo, a exemplo da loja de Santos. Uma das dificuldades da companhia holandesa é passar para frente os ativos sem que os compradores tenham de arcar com desdobramentos legais de suas contingências.

Procurado, o Makro preferiu não comentar. (Colaborou Wiliam Miron)

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 16/06/23, às 14h30.

