Demanda por ações do Assaí já supera R$ 7 bi e oferta pode ser a 3ª maior do ano

Ações subiram 15% desde que o controlador Casino sinalizou intenção de vender parte de sua fatia no Assaí Foto: ASSAI ATACADISTA

A oferta subsequente de ações (follow-on, em inglês) da rede varejista Assaí já tem demanda superior a R$ 7 bilhões, o que equivale a duas vezes o valor pretendido pela empresa, de R$ 3,6 bilhões, com a venda do lote extra. Essa deve ser a terceira maior emissão de empresa com capital já aberto deste ano. Ficará atrás apenas da oferta de R$ 5,175 bilhões da BRF, e da venda de R$ 4,2 bilhões da Eneva, realizadas em janeiro e junho, respectivamente.

Na Faria Lima, a expectativa é de que a demanda, registrada nos livros da oferta, alcance 3,5 vezes. O preço do papel será definido nesta terça-feira (29).

Com transação, fatia do Casino deve cair para 27%

A percepção do mercado em relação à companhia melhorou desde que foi anunciada a intenção de seu controlador, o grupo francês Casino, vender parte de sua fatia de 41% no Assaí. Especialmente, porque o próprio Assaí tem passado a mensagem de que, em um provável formato de corporation - sem controlador definido - a governança tenda a melhorar.

As ações da varejista brasileira já subiram 15% desde que o francês sinalizou a venda, no fim de outubro. Com a venda dos papéis esta semana, incluindo o lote extra, a participação do grupo francês no Assaí deve cair para 27%.

Para analistas, grupo pode fazer nova venda de ações até o fim de 2023

Analistas, como os da XP, afirmam que o Casino deve fazer nova venda de ações, potencialmente até o fim de 2023, dentro da estratégia de transformar a varejista em uma corporation. O Goldman Sachs diz que o follow-on desta semana já deve tornar a estrutura societária do Assaí mais diversificada, o que levará a uma melhora da governança e da liquidez do papel.

Em conversa com analistas ontem antes da abertura do mercado, o comando da rede de varejo foi claro em passar a mensagem de que o número de conselheiros independentes deve aumentar. Segundo o comando da rede, a empresa está pronta para se tornar uma “corporation completa” nos próximos anos. “Isso não excluiu a possibilidade do Casino reduzir ainda mais sua participação após esta oferta”, disseram os analistas do Goldman Sachs.

Com a volatilidade em alta na bolsa, em decorrência da demora do governo eleito em sinalizar os nomes que vão compor a economia, a oferta do Assaí parecia inicialmente um desafio. Mas os coordenadores mapearam a demanda e viram que havia espaço para a venda das ações e colocaram a operação no mercado ontem (28).





