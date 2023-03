Denúncias de assédio na BLZ estremecem relação entre os sócios Ambipar e JVMC

Reciclagem: BLZ movimenta por mês cerca de 10 milhões de garrafas de vidro e 5 mil toneladas de cacos de vidro Foto: Werther Santana/Estadão

As denúncias de suposto assédio na BLZ Recicla, empresa incorporada à Ambipar Environmental, estariam muito próximas de provocar também um choque societário, segundo fontes familiarizadas com o problema. A JVMC Participações, holding fundadora e que segue como sócia minoritária do negócio, já teria sinalizado interesse em desfazer a sociedade por causa da maneira como a Ambipar teria conduzido as investigações internas.

Isso poderia passar pela venda da participação remanescente de 49% ou a compra da participação controladora de 51% da Ambipar de volta, conforme apurou o Broadcast com fontes de mercado.

JVMC notificou Ambipar sobre denúncias em janeiro

A JVMC recebeu as denúncias do suposto assédio moral em seu canal de comunicação interna e notificou a Ambipar em janeiro sobre o caso. Na troca de e-mails, a Ambipar respondeu que iria acionar seu time de compliance para averiguações e afirmou que não compactua com qualquer tipo de tratamento desrespeitoso ou assediador.

Apesar disso, o diretor alvo das denúncias, Marco Tulio Hoffman Andrade, permaneceu no cargo. Já os denunciantes teriam sido demitidos, o que os teria levado a crer em represália.

O dono e presidente da JVMC, Rodrigo Clemente, e o dono e presidente do conselho da Ambipar, Tércio Borlenghi Junior, conversaram sobre o tema no fim de janeiro, concordando em levar o assunto para a reunião do conselho em meados de fevereiro. Isso não mudou o quadro de permanência do executivo denunciado e tampouco cessou as demissões.

Empresas analisam possível infração de acordo de acionistas

No momento, as partes estão debruçadas na análise de uma possível infração do acordo de acionistas. Há uma cláusula por meio da qual os acionistas se comprometem “a envidar os melhores esforços para conduzir os negócios da companhia de acordo com os altos padrões de práticas negociais, governança corporativa e observância às leis aplicáveis”.

Ambipar e JVMC foram procuradas, mas não concederam entrevista.

Este texto foi publicado no Broadcast no dia 03/03/2023, às 12h56

