Desktop confirma que avalia venda da rede de fibra ótica

A Desktop confirmou nesta sexta-feira, que avalia a possibilidade de venda da sua rede de fibra ótica, conforme revelado pela Coluna do Broadcast na quarta-feira.

“A companhia informa que, em consonância com seu dever fiduciário e no curso normal de seus negócios, permanece constantemente analisando e avaliando, em conjunto com seus assessores, oportunidades de maximizar o retorno aos seus acionistas, incluindo, dentre várias outras oportunidades, a possibilidade de segregação total ou parcial de seus ativos de rede de fibra ótica”, informou a empresa. A Desktop publicou um comunicado após a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) encaminhar a ela um pedido de esclarecimentos a respeito da notícia publicada nesta semana.

Conforme a Coluna apurou, a Desktop contratou o Bank of America para buscar possíveis compradores ou sócios para a sua rede de fibra ótica. A empresa avalia uma cisão, ficando apenas na oferta de internet para os consumidores finais. Como parte da transação, a provedora pretende celebrar um acordo de longo prazo para “locação” da rede de fibra junto ao futuro comprador.













Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 25/08/23, às 10h30.

