Desprotegida, Unigel deve definir nesta semana caminho para reestruturação

Neste momento, a petroquímica tenta fechar um acordo com a gestora norte-americana Pimco, que representa parte dos credores estrangeiros. Trata-se do grupo com a maior parte das dívidas da empresa. Concluído esse acordo, a ideia é apresenta-lo à Justiça e arrastar os demais credores para a mesma costura, o que é conhecido por recuperação extrajudicial. No entanto, ainda há pontos a serem pacificados.

A proposta envolve a troca de 30% da dívida atual por dívida sênior e 40% em dívida subordinada, além da conversão de 30% da dívida restante por 50% do capital da empresa para os credores que aportarem US$ 100 milhões na companhia. No ano passado, os credores estrangeiros haviam pedido a conversão de 50% de suas dívidas em ações. A companhia, por sua vez, havia sinalizado a necessidade de uma injeção de volume maior de recursos.

Investidores estrangeiros têm R$ 2,6 bi em títulos

Os credores externos têm US$ 530 milhões (equivalente a R$ 2,6 bilhões na cotação atual) em títulos de dívida (bonds) queimando em suas mãos. Mas são os debenturistas, que detém R$ 500 milhões em papéis da empresa - o equivalente a 11% da dívida total - o calcanhar de Aquiles da Unigel. Eles pediram a aceleração das dívidas da companhia em dezembro, por conta da quebra de contrato e não pagamento de juro. A Unigel obteve então uma tutela de urgência de mediação na Justiça com base na lei de recuperação judicial, cessando as cobranças por 60 dias.

A lei prevê que, sem acordo, o passo seguinte é o ajuizamento do pedido de recuperação judicial. O prazo terminou na semana passada, sem acordo com credores e sem que a empresa tivesse apresentado tal pedido. Os debenturistas pediram a penhora de ativos. No entanto, o pedido foi indeferido pela Justiça poucas horas depois. No entanto, o que especialistas sugerem é que a empresa está “desprotegida” e outros pedidos de execução de dívida podem se amontoar na Justiça.