Diretor-geral da Ágora deve ser indicado a posto na diretoria do Bradesco

Para que o executivo assuma posto no Bradesco, Banco Central precisa aprovar Foto: Daniel Teixeira/Estadão

O diretor-geral da Ágora, Luis Claudio Freitas, deve ser indicado a um posto na diretoria do Bradesco no começo de 2024, segundo apurou o Broadcast com fontes que pediram anonimato. Até o final do ano, ele permanece na corretora, que é controlada pelo banco.

No processo, Freitas seria indicado a uma das diretorias departamentais do Bradesco, que ficam um degrau abaixo da diretoria executiva do banco. Ainda não estão definidas as áreas pelas quais responderia, nem quem o sucederia na Ágora.

Para que ele assuma efetivamente um posto no Bradesco, há alguns passos, como sua aprovação pelo Banco Central (BC). É um trâmite necessário quando um novo nome chega à diretoria de uma instituição regulada pelo BC.

Processo tem mais etapas porque corretora é empresa à parte

É um processo com mais etapas do que uma transferência de executivos entre postos dentro do Bradesco, afirma uma fonte. Isso acontece porque embora seja controlada pelo banco, a Ágora é uma empresa à parte.

O Bradesco relançou a Ágora em 2019, direcionando a marca para o atendimento aos investidores do segmento de varejo em um contexto de crescimento de concorrentes como a XP. Em setembro, a corretora tinha 973,6 mil clientes e R$ 81,2 bilhões sob custódia, um crescimento de 12,8% em um ano.

Continua após a publicidade

Procurado, o Bradesco não comentou.





Este texto foi publicado no Broadcast no dia 11/12/23, às 16h49

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.