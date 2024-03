Diversidade é vista como valor, mas somente 4,75% das gestoras de fundos são mulheres

Vivian Lee, sócia e diretora de investimentos (CIO) da área de crédito da Ibiuna Investimentos, concorda: “Isso possibilita uma tomada de decisão de mais qualidade”, diz, acrescentando que esta lógica precisa estar alinhada a profissionais dedicados para que a equipe “vá mais longe”.

Outra questão unânime entre as gestoras é que os homens confraternizam entre si, com “futebol e cervejinha” depois do trabalho. Então se a mulher não se interessa por esses assuntos ou não tem tempo para socializar, fica de fora da possibilidade de estreitamento de laços. “Uma mulher acaba não saindo com os homens para beber porque precisa voltar para casa, tem tarefas, precisa cuidar do filho. Não consegue conciliar tudo”, diz Lemos, do Fator.

Cerveja e futebol

Mas Lauande, da Santander Asset, insistiu para se adaptar e impor sua presença, inclusive na “cervejinha”. Não chegou ao futebol, brinca. Uma questão maior com a qual precisou lidar foi a idade, já que recém chegou na casa dos 30 anos, sendo oito deles vividos na gestão de fundos. “Havia um questionamento constante da minha senioridade. Ninguém olha para minha trajetória e não importa o quanto tenhamos competência, a mulher sempre tem que se provar mais”, diz.

Um ambiente diverso e chefes, mesmo que homens, em busca de quebrar vieses de gênero são importantes. Elas reforçam, inclusive, que não teriam chegado onde chegaram sem o apoio e incentivo de homens. Mas as especialistas também têm “levantado as mangas” para tentar aumentar o número de mulheres no mercado financeiro.