Dock, de tecnologia de cartões, fecha parceria para entrar no Chile

Empresa, conhecida por fazer o “chassi” para que empresas de diferentes setores ofereçam cartões de crédito, fechou parceria com a chilena Tenpo Foto: WERTHER SANTANA / ESTADÃO CONTEÚDO

A Dock, empresa brasileira de tecnologia para meios de pagamento e mercado bancário, deu mais um passo em sua estratégia de internacionalização na América Latina, desta vez no Chile. A empresa, que é conhecida por fazer o “chassi” para que empresas de diferentes setores ofereçam cartões de crédito aos clientes, fechou parceria com a chilena Tenpo. A fintech é dona da maior conta digital daquele país, com 2,2 milhões de clientes, e acaba de lançar cartões de crédito.

O Chile é o nono mercado da Dock na América Latina. A companhia está presente, além do Brasil, no México, na Argentina, na Colômbia, no Equador, no Peru, em Cayman e no Panamá. No Brasil, a participação da Dock no processamento de compras feitas em cartões chegou a 8,57% no segundo trimestre de 2023, enquanto a fatia da companhia nas transações via PIX alcançou 3,25% no mesmo período. Entre seus clientes estão o banco C6, o banco Digio, Mercado Pago e PagBank e a companhia de logística JSL.

Em 2022, o valor de mercado da Dock foi estimado em US$ 1,5 bilhão, após uma rodada de captação de US$ 133,6 milhões com fundos de investimento. A companhia segue em crescimento na América Latina, de olho no alto potencial do fornecimento de tecnologia para a criação de negócios bancários (Banking as a Service), que é estimado em US$ 16 bilhões na região.













Continua após a publicidade

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 15/08/23, às 17h17.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.