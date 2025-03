Dona de Sky e DirecTV faz acordo com Amazon para vender Prime Video em sete países

A parceria, antecipada com exclusividade para o Broadcast no País, é estratégica para ambas as empresas. De um lado, a Vrio busca reforçar a sua oferta de vídeo, indo além dos canais de televisão, agregando mais conteúdo sob demanda. Esse movimento é também o jeito que as empresas de TV por assinatura encontraram para sobreviver, já que a número de assinantes do serviço tradicional vem caindo ano após ano.

No Brasil, a companhia está impulsionando também seu próprio serviço de streaming e TV ao vivo, o Sky+. O aplicativo reúne os canais de televisão e conta com parcerias com plataformas como Paramount, Max, Disney e Première. A ideia é permitir que as pessoas possam consumir seu conteúdo escolhido como preferirem, seja na TV ou no celular. “Estamos procurando agregar mais serviços no streaming. Com isso, o cliente acessa mais vezes”, diz o presidente da Sky no Brasil, Gustavo Fonseca.

Canal de distribuição

Para a Amazon, a parceria com a multinacional latino-americana servirá como um canal de distribuição poderoso para ganhar espaço no cada vez mais competitivo mercado de streamings de vídeo. A despeito das dificuldades do setor de TV, a Vrio Corporation tem perto de 10 milhões de clientes na região. Além disso, a oferta ajudará a divulgar a marca da Amazon em países da vizinhança, onde a big tech ainda não lançou seu site de comércio eletrônico, mas já deu sinais de interesse de que fará isso em algum momento no futuro.