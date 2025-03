Dos gramados para a avenida, bets invadem o carnaval

O investimento somado das bets na folia deve girar em torno de R$ 30 milhões Foto: Pedro Kirilos

As casas de apostas estão com tudo pronto para desfilarem suas marcas no carnaval brasileiro. Uma delas, a Esportes da Sorte fechou parceria com nada menos que 17 trios elétricos de Salvador, além de investir no carnaval de rua de Recife e Olinda, e de São Paulo. Já a Galera Bet, vai brilhar no Sambódromo paulistano, em parceria com a Liga das Escolas de Samba de São Paulo.

As bets invadiram os gramados patrocinando nada menos que 36 dos 38 times que disputarão a série A do Brasileirão de 2025. As exceções são Red Bull, que pertence à Red Bull, e o Mirassol, que tem patrocínio de uma marca local de refrigerante.

Futebol é mais caro

PUBLICIDADE Marcar presença na elite do futebol, porém, custa muito mais caro que ações pontuais no carnaval. De acordo com estimativas de executivos do setor, o investimento somado das casas de apostas na folia deve girar em torno de R$ 30 milhões. Só para estampar a camisa do Palmeiras, a SportingBet pagou mais de R$ 150 milhões. Mas, nem na hora do Allah-la-ô o futebol ficará de fora. A marca Cassino, do grupo Ana Gaming, vai patrocinar o Bloco Broder Loopi, em Salvador (BA), que este ano terá o comando de Ronaldinho Gaúcho, ícone do futebol mundial, que leva o seu chamado Bloco do Bruxo para o evento.

Esta notícia foi publicada no Broadcast+ no dia 28/02/2025, às 17:48.

