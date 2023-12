E-commerce pode repetir no Natal queda em vendas da Black Friday

Sites de comércio eletrônico tiveram 20 horas e 46 minutos de indisponibilidade na Black Friday Foto: Tiago Queiroz/Estadão Conteúdo

O comércio eletrônico corre o risco de repetir neste Natal uma queda nas vendas assim como aconteceu na Black Friday, período em que o comércio já deposita parte das expectativas de faturamento do ano.

A Sofist, empresa especializada em softwares, fez um levantamento mostrando que o e-commerce deixou de faturar um total de R$ 98,3 milhões por conta de instabilidades em seus sistemas durante a campanha de promoções da Black Friday. Conforme dados da Neotrust, as vendas caíram 15% no e-commerce nesse período, enquanto a expectativa era de aumento de 13%.

A diretora de negócios da Sofist, Grace Líbano, alerta que o e-commerce teve pouco tempo para corrigir problemas e se preparar para o Natal. Pouco mais de 90% dos sites monitorados no estudo da empresa mostraram falhas em algum momento durante a Black Friday e 33,65% das páginas ficaram fora do ar.

Os dois eventos juntos levaram a 20 horas e 46 minutos de indisponibilidade dos sites. Por isso, Líbano acredita que o desempenho do varejo online no período de Natal seja um pouco pior do que o aumento de 3% previsto pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (Abcomm).









Este texto foi publicado no Broadcast no dia 21/12/23, às 16h09

