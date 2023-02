Elbia Gannoum é cotada para conselho de administração da Petrobras

Elbia Gannoum, que preside a Abeeólica Foto: Felipe Rau/Estadão

A presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica (Abeeólica), Elbia Gannoum, é mais um nome cotado para integrar a chapa do governo no conselho de administração da Petrobras, dizem duas fontes a par do assunto. Ainda não foi batido o martelo sobre os cinco nomes que vão representar a União no colegiado ao lado do presidente da estatal, Jean Paul Prates. Mas o governo já tem uma “shortlist”. Além de Gannoum, também constam dessa lista a professora da UFRJ e a ambientalista Suzana Kahn, os empresários Josué Gomes e Eduardo Moreira, além do pesquisador do Ineep William Nozaki.

Corre por fora a ex-diretora geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Magda Chambriard, que conta com o apoio de uma ala do PT. Como há cinco vagas em aberto, pelo menos um dos nomes teria de deixar a lista para acomodar Chambriard, caso ela seja confirmada.

O Broadcast apurou que Josué Gomes, atual presidente da Fiesp, é nome do agrado de Lula, mas sofre resistência dentro do partido do presidente. Ao mesmo tempo, William Nozaki estaria acertado para ocupar um cargo no BNDES e também poderia deixar a lista. Por ora os dois ainda seguem cotados.

Se nomes forem aprovados, representação feminina pode ser recorde

Caso Gannoum, Kahn e Chambriard sejam indicadas e aprovadas ao conselho de administração da Petrobras, haverá representação feminina recorde na alta administração da estatal. Elas seriam acompanhadas da representante dos funcionários, Rosângela Buzanelli, que tem mandato até 2024.

O conselho da Petrobras tem 11 membros, cuja distribuição, na atual formação, respeita a seguinte proporção: seis indicados pelo governo, quatro indicados por acionistas minoritários e o último pelos funcionários. Destes, dois conselheiros minoritários e o representante dos empregados têm mandato e os demais são eleitos pelo mecanismo do voto múltiplo, que implica renovação ou recondução obrigatória de todos eles a cada renúncia ou assembleia de acionistas.

Na segunda-feira (30), no Rio de Janeiro, Prates disse a jornalistas que os nomes ao conselho de administração serão enviados à companhia pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e que ainda estava fechando a lista de oito diretores executivos. Todos esses nomes têm de ser avalizados pela governança interna, pelo Comitê de Pessoas do Conselho de Administração e pelo pleno do colegiado, para depois serem confirmados pelo conjunto dos acionistas em assembleia.

Gannoum tem larga experiência no setor de energia

Elbia Gannoum é presidente da Abeeólica. Economista de formação, é doutora pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e atua como especialista em Regulação e Mercados de Energia Elétrica há 25 anos. Foi membro da diretoria da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) entre 2006 e 2011, economista-chefe do MME entre 2003 e 2006, coordenadora de Política Institucional do Ministério da Fazenda entre 2001 e 2002 e, antes, assessora de assuntos econômicos no MME e na Aneel.





Este texto foi publicado no Broadcast no dia 31/01/2023, às 16h41

