Em 2023 de extremos, Brasil teve uma das dez maiores perdas com o clima

Os efeitos não ficaram restritos ao Centro-Sul do País. Ao longo de 2023, o fenômeno climático El Niño fez com que as chuvas ficassem abaixo do esperado na região amazônica, provocando perdas por causa da seca também no Amazonas, no Pará, no Acre e no Amapá.

A seca se estendeu por toda a Bacia do Rio da Prata, e além do Brasil atingiu a Argentina e o Uruguai. Se consideradas todas as perdas causadas por eventos climáticos, somente o Brasil teve cerca de US$ 10 bilhões (R$ 49 bilhões) em prejuízos no ano passado. O número inclui uma série de enchentes e tempestades, em diferentes regiões e datas.

Baixa cobertura de seguros é tendência mundial

O caso da Bacia do Rio da Prata repete uma tendência vista em todo o mundo: apenas US$ 1 bilhão (R$ 4,9 bilhões) do total perdido eram coberto por seguros, o que significa que a maior parte das safras agrícolas perdidas não foi ressarcida, por exemplo. Na maior perda, a dos terremotos na Turquia e na Síria em fevereiro, apenas US$ 5,7 bilhões (R$ 28,1 bilhões) dos US$ 92,4 bilhões perdidos tinham seguros.

Em todo o mundo, os eventos climáticos geraram perdas de US$ 380 bilhões, ou R$ 1,9 trilhão, mais da metade do PIB do Estado de São Paulo em 2021. Apenas US$ 118 bilhões, ou R$ 582 bilhões, tinham coberturas por seguro, segundo a Aon.