Em bom momento, gigantes de shoppings preparam expansões

A despeito da crise das grandes varejistas, as empresas de shopping centers que já divulgaram balanços mostraram um aumento na ocupação dos empreendimentos, vendas em alta e agora preparam a ampliação dos negócios, uma prova de recuperação para um setor que sofreu bastante com o fechamento do comércio durante a pandemia.

Na Multiplan, a ocupação média dos 20 shoppings que compõem o grupo subiu para 96,1% no terceiro trimestre, atingindo a marca de 96,4% no mês de setembro. Ou seja, quase não tem espaço para entrada de lojistas nessas localidades. Já na Iguatemi, a ocupação na rede de 16 shoppings subiu para 93,4% no trimestre, batendo em 94,1% em setembro e com previsão de atingir pelo menos 95% em dezembro, tendo em vista os contratos já assinados.

A Multiplan anunciou que seu plano de crescimento será baseando na expansão e na revitalização dos centros de compras, com um total de sete projetos no cronograma. O primeiro da fila é o Morumbi Shopping, com investimentos de R$ 300 milhões e início das obras programado para janeiro. Os próximos da fila são o Park Shopping Brasília e o Parque Maceió, estes ainda sem data anunciada.

Expandir empreendimentos próprios é mais seguro e rentável

O presidente executivo da Multiplan, Eduardo Peres, disse a investidores e analistas que a melhor opção para crescer é investir na própria rede. A oportunidade de fazer aquisições de outros ativos já bateu na porta, mas nada agradou até aqui. Segundo ele, usar o dinheiro para expansão dos próprios empreendimentos é mais seguro e mais rentável, embora siga atento a futuras chances de comprar ativos de terceiros.

Na Iguatemi, a toada é parecida, e os planos de desenvolvimento da própria rede sairão do papel no ano que vem. Os primeiros da fila são os shoppings Iguatemi Brasília e o Iguatemi São Paulo (na Avenida Brigadeiro Faria Lima), cujos projetos estão em fase de licenciamento nas prefeituras. O início das obras está previsto para o fim de 2024, com inauguração um ano depois.

Por ora, ninguém fala em construir um novo shopping do zero. O sentimento é de que é preciso ter um pouco de mais clareza sobre os rumos da economia brasileira e do comércio. Até aqui, os dados têm sido positivos.

Vendas de estabelecimentos cresceram acima da inflação este ano

Os shoppings da Multiplan e da Iguatemi ampliaram as vendas em um ritmo acima da inflação este ano, mesmo com os problemas das grandes varejistas, como Americanas, Marisa, TokStok, Polishop e, mais recentemente, Starbucks. A resposta para esses casos foi a redução no número de lojas e/ou a redução dos espaços ocupados.

Outra vantagem das proprietárias dos shoppings é que o “mix” de lojistas dentro dos empreendimentos é pulverizado, e dificilmente alguma varejista responde por mais de 3% dos espaços ou dos aluguéis, bem diferente dos Estados Unidos, por exemplo, onde é comum que o shopping seja ancorado por poucas (e enormes) lojas de departamento, como Macy’s e outras.













