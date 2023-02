Em clima ‘eleitoral’, economistas se juntam para assistir a Campos Neto

Campos Neto tem sido alvo de críticas de membros do governo Foto: Adriano Machado/File Photo/Reuters

Como num debate pré-eleição, economistas do mercado financeiro se programam para assistir juntos, em pequenos grupos, ao programa Roda Viva, que terá o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, como convidado na segunda-feira. De maneira geral, economistas começam a trabalhar cedo por causa dos horários do mercado, mas, mesmo assim, vão se reunir nas casas de alguns deles para trocar impressões sobre a participação do comandante da autoridade monetária no programa da TV Cultura, que costuma ir até tarde da noite.

Posição sobre mudança na meta de inflação

Há grande expectativa de que Campos Neto marque sua posição sobre uma eventual mudança na meta de inflação no ano que vem, depois de sofrer ataques de várias frentes do governo, iniciados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por causa dos juros elevados. Autoridades próximas ao núcleo duro do governo, como a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, têm feito críticas diárias a Campos Neto. A Selic está hoje em 13,75% ao ano.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 10/02/2023

