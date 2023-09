Em dia corrido, faltam ‘babás de ricos’ e redomiciliação fiscal entra na pauta

Uma das alternativas encontrada pelos milionários é a redomiciliação fiscal, a transferência do domicílio no qual se recolhe o imposto para outros países, como Portugal, onde há dez anos de isenção de tributos sobre fortunas Foto: INTS KALNINS/ REUTERS

Escritórios e bancos especializados na gestão de grandes fortunas viveram nesta terça-feira um dia nervoso por conta da demanda de clientes endinheirados atrás de informações sobre as novas regras do governo para tributação de fundos fechados e offshore, que ocupavam as manchetes dos jornais. Acostumados a serem atendidos com presteza, os endinheirados sofreram com a falta de ‘babás de ricos’, como chama uma fonte os poucos especialistas que atendem os milionários nessas empresas.

Ainda não se sabe como será a tributação final em função de eventuais mudanças que possam ser feitas nas regras. Porém, pelo menos em um grande banco da área, há uma certeza: nem de longe o governo vai arrecadar o que espera.

Isso porque uma das alternativas encontrada pelos milionários é a chamada redomiciliação fiscal. Transferir o domicílio no qual se recolhe o imposto para países como Portugal, onde há dez anos de isenção de tributos sobre fortunas, ou mesmo o Uruguai. Para uma fonte, a decisão de tributar os muito ricos é justa, uma vez que o País era um dos poucos no mundo no qual havia benefícios sobre grandes investimentos. No entanto, não há dúvida que haverá uma redução considerável da base tributável, diz ele.













