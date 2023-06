Em dois anos, área de gestão de grandes fortunas do Bradesco cresce 62%

Banco fechou acordos com o norte-americano JPMorgan e o francês BNP Paribas e absorveu R$ 18 bilhões de 220 famílias de alta renda Foto: REUTERS

O Bradesco, tradicionalmente forte entre clientes de menor renda, ganhou presença relevante também nas grandes fortunas. Os ativos sob gestão da área de <i>Wealth Managment</i> do banco saltaram 62% em dois anos e atualmente já são R$ 420 bilhões, atrás apenas do Itaú.

Neste período, o Bradesco fez dois acordos, com o americano JPMorgan e o francês BNP Paribas, absorvendo R$ 18 bilhões de 220 famílias de alta renda. Com o BNP, o acordo completou um ano esta semana. O público alvo do Wealth do Bradesco são investidores acima de R$ 10 milhões investidos.

“A alta renda é importante para dar maior equilíbrio ao portfólio de negócios do banco, já que são formadores de opinião, trazem investimentos e são mais resilientes em momentos de crise”, disse o vice-presidente do Bradesco, Eurico Ramos Fabri.

O reposicionamento do Bradesco no segmento também faz frente à concorrência dos bancos e plataformas de investimento junto às maiores riquezas do País, que buscam reter esses clientes com a oferta de serviços bancários, além de investimentos.

Parceria com BV vai atender brasileiros de alta renda que investem no exterior

Ainda nesta estratégia dos clientes mais ricos, o banco começa a operar uma joint venture com o BV e avança no público brasileiro que investe no exterior, por meio do Bradesco Bank, subsidiária em Miami. O banco percebeu que muitos dos clientes que foram investir lá fora quando os juros no Brasil caíram a 2% não voltaram quando as taxas encostaram em 14%, um sinal do interesse do brasileiro de ter parte dos recursos lá fora.

O total de recursos de brasileiros investidos no mundo é estimado em US$ 350 bilhões e o Bradesco Bank espera abocanhar algo entre 10% a 20% no médio prazo. “O banco ainda não tem o market share que deseja no exterior”, afirmou o diretor-executivo, Guilherme Muller Leal.

Olhando para os clientes de alta renda, no segmento Prime, o Bradesco também tem feito esforços para reter investidores. Até o fim deste ano, quer levar para 2 mil o número de especialistas dedicados a clientes com mais de R$ 150 mil investidos. Atualmente são 1.400.

