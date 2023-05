Em meio à seca de novos projetos, Voltalia aposta em serviços de parques eólicos

Parque Eólico no Rio Grande do Norte. FOTO: JF DIORIO/ESTADÃO Foto: ESTADÃO CONTEÚDO / ESTADÃO CONTEÚDO

O grupo francês Voltalia tem centrado suas apostas em contratos de operação e manutenção (O&M) de parques eólicos de terceiros, com o ambiente mais desafiador para a implantação de novos projetos de geração de energia renovável. Já na largada, fechou um acordo com uma das principais geradoras do setor elétrico brasileiro para prestar serviços em 500 megawatts (MW) de parques eólicos da empresa, cujo nome é mantido em sigilo. Com isso, a Voltalia alcança mais de 2 gigawatts (GW) em contratos de O&M no Brasil.

Desde o ano passado, com a recuperação acelerada dos reservatórios das hidrelétricas, o preço da energia no mercado livre despencou a níveis muito próximos do piso do Preço de Liquidação das Diferenças (PLD), de R$ 69,04 por megawatt-hora (MWh), o que provocou o descasamento entre o valor do insumo e o custo para a construção de novos projetos, o chamado custo marginal da expansão, o que desestimula a instalação de usinas.

Segundo o diretor-presidente da Voltalia, Robert Klein, a empresa está aproveitando a mudança para abrir novas fontes de receita. Mesmo com a demanda menor por contratos de longo prazo, a empresa continua desenvolvendo projetos de geração próprios, preparando-se para quando a área voltar a ficar aquecida. A expectativa do mercado é que os novos projetos de energia renovável voltem a ganhar tração a partir do fim de 2024.