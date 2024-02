Com capital aberto, restarão as empresas independentes, que podem ver os desafios aumentarem com as três maiores agentes do mercado integradas a conglomerados com grande ‘poder de fogo’.

Entre investidores na Bolsa, o anúncio que pode tirar a Cielo do mercado foi bem recebido. As ações da empresa subiram quase 4% ontem, enquanto as dos Bradesco ganharam mais de 6%, considerando as preferenciais (PN), e as do Banco do Brasil, mais de 2%.

A oferta de Bradesco e BB avalia a Cielo em cerca de R$ 14,6 bilhões, e levaria os bancos a desembolsarem R$ 5,9 bilhões para comprar as ações dos minoritários. Cada uma delas foi avaliada em R$ 5,35, o que representa um prêmio de 23% em relação à média dos 60 pregões anteriores a 2 de fevereiro.