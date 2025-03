Em nova prova de demanda aquecida, Log aluga 100% de 3 galpões na entrega

Mesmo após vários anos seguidos de crescimento, o Brasil ainda sofre com uma demanda reprimida por imóveis deste tipo, afirmou o presidente da Log, Sergio Fischer. “O México tem um estoque de galpões três vezes maior que o nosso. Nos Estados Unidos, há regiões com mais galpões que no Brasil inteiro”, comparou.

Por aqui, a demanda é puxada principalmente pelo comércio eletrônico, que requer mais centros de armazenagem e distribuição de mercadorias. Depois de se instalarem no Sudeste, muitas varejistas têm buscado pontos nas regiões Sul, Nordeste e Centro-Oeste, com o intuito de atender aos pedidos de entregas rápidas em mais capitais, regiões metropolitanas e cidades relevantes do interior. Além disso, ainda há muitas empresas instaladas em imóveis antigos e que buscam migrar para galpões mais modernos, com mais espaço para estocagem, trânsito de caminhões e segurança, disse Fischer.

Empresa entregou 189 mil m² em 2024

No quarto trimestre do ano passado, a Log já havia entregado obras equivalentes a 189 mil m², com 90% pré-locado, uma demanda que chamou atenção de investidores e analistas de mercado. Os imóveis estão em Recife, Ribeirão Preto (SP) e São Bernardo do Campo (SP). O aluguel saiu na média de R$ 28,8/m².