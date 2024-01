Em roda fechada de Davos, Itaú e CEOs globais mostram preocupação com IA

Segundo o presidente do Itaú, Milton Maluhy, uma grande questão é qual será o papel do regulador Foto: Markus Schreiber/AP

A Inteligência Artificial domina os debates nos quatro cantos do mundo, e em Davos não foi diferente. Em um fórum fechado, que reuniu CEOs globais e presidentes de banco centrais, as questões foram desde os benefícios e, principalmente, os riscos das novas tecnologias. A conclusão é que estão todos no mesmo barco de dúvidas e preocupações, segundo o presidente do Itaú Unibanco, Milton Maluhy, convidado ao debate.

PUBLICIDADE “Uma questão muito grande é de qual vai ser o papel do regulador diante de tudo o que está acontecendo, que riscos a gente está trazendo para a economia quando você faz uma mudança radical para a inteligência artificial generativa”, disse Maluhy, à Coluna do Broadcast. A conclusão, completou ele, é que a regulação virá depois. “É só ver o quanto a inteligência artificial já ganhou o mundo, as empresas, os órgãos públicos.” Este texto foi publicado no Broadcast no dia 19/01/24, às 18h20 O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão. Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.