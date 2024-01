Empresa usa modelo ‘coworking’ para avançar com galpões logísticos em SP

Foco da empresa é em galpões de pequeno porte, dentro da cidade de São Paulo, para entregas rápidas. Foto: Manh LE/Unsplash

A SK Urban está testando um novo tipo de negócio imobiliário: os galpões logísticos compartilhados - algo parecido com o que a WeWork já faz no setor de escritórios. Neste caso, o foco é atender o circuito crescente do comércio eletrônico.

A SK Urban foi fundada em 2022 pelo empresário norte-americano Stephen Tanenbaum, que passou mais de uma década na gestora global de investimentos imobiliários GTIS. Ela oferece espaços de 50 a 500 metros quadrados para varejistas em pequenos galpões dentro da cidade de São Paulo.

Além dos boxes e docas para armazenagem e distribuição de mercadorias, o negócio oferece reserva de salas de reunião, locação de equipamentos e serviços de apoio de gestão de estoque.

Assim como no setor de coworking, a SK Urban tem contrato de locação mais flexível: parte de um ano de duração (no restante do setor costuma ser de cinco a dez anos) e não pede garantias. E também tem boleto único com despesas de segurança, limpeza e manutenção.

Esse desenho está inserido em um mercado incipiente e chamado lá fora de cowarehousing. Nos Estados Unidos, esse tipo de operação tem menos de dez anos, e as principais referências são a Saltbox (Atlanta, Dallas, Denver, Miami e Los Angeles) e a WareSpaces (Washington, Chicago, Philadelphia, Dallas, entre outras).

“Compramos dois imóveis em São Paulo e pretendemos fazer mais duas ou três unidades em 2024″, diz Tanenbaum. “Gostaríamos de ter unidades espalhadas pela cidade para oferecer ao usuário uma rede completa”.

Unidades em funcionamento devem estar totalmente ocupadas no final do trimestre

Os dois primeiros galpões foram comprados e reformados no segundo semestre de 2022 e inaugurados ao longo de 2023. Uma unidade fica na Lapa e está 100% locada. A outra está na Aclimação, já mais de 50% ocupada. A expectativa é chegar a perto de 100% do portfólio locado até o fim do primeiro trimestre de 2024.

O negócio ainda é relativamente pequeno. Juntos, os dois galpões têm 8,5 mil metros quadrados de área bruta locável (ABL) ao todo, tamanho pouco maior que um campo de futebol. Ao contrário dos galpões que ficam nos arredores das cidades, a Sk Urban optou por bairros residenciais e bastante movimentados, justamente para atender as entregas rápidas (feitas em poucas horas após a compra).

A SK Urban conta com cerca de 30 clientes até o momento, que vão desde varejistas a importadoras (calçados, bebidas, eletrônicos, lâmpadas, quebra-cabeças, entre outros). “Temos muitos sellers (vendedores) de Mercado Livre que usam esse tipo de imóvel para entrega de mercadorias no mesmo dia”, conta Tanenbaum. “Buscamos atender quem precisa estar dentro da cidade, mas não poderia ter essa infra sozinho”.

