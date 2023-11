Empresários do G-20 apontam inflação e questões sociais como maiores riscos

Mesmo com eventos extremos, como temporais e ondas de calor, riscos climáticos ficaram de fora do "top 5" Foto: FELIPE IRUATA/ESTADÃO

As ameaças econômicas e também sociais ocupam o topo da lista dos maiores riscos para os próximos dois anos apontados por 11 mil líderes empresariais em 110 países. No Grupo das 20 principais economias mundiais (G-20), não é diferente.

Recessão econômica, inflação alta e persistente, e também a erosão da coesão social são as maiores preocupações de empresários e executivos no G-20, ouvidos na Executive Opinion Survey, pesquisa realizada em parceria pelo Fórum Econômico Mundial, a consultoria de riscos Marsh McLennan e o grupo segurador Zurich. O levantamento será divulgado nesta terça-feira, 14, em Londres.

Apesar de a maioria dos países participantes da pesquisa estarem se preparando para a 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-28) em meio a extremos do clima - a exemplo das ondas de calor excessivo ou temporais devastadores no Brasil -, o risco ambiental ficou de fora do ranking das cinco maiores preocupações da maioria dos países do G-20.

Clima está entre maiores preocupações em apenas seis países

Riscos como “eventos climáticos severos” ou “falhas graves na adaptação das cidades à mudança climática” apareceram nos rankings das cinco maiores preocupações das lideranças de apenas seis dos 20 países do G-20.

A questão ambiental, contudo, aparece em rankings mais amplos. O receio com “eventos climáticos extremos” entrou na lista “top 10″ de todos os grupos de países de alta renda, renda média alta, renda média baixa e baixa renda.

“As empresas podem sentir que têm pouco controle sobre ameaças, como as mudanças climáticas. No entanto, é fundamental que as empresas explorem maneiras de mitigar esses riscos e ao mesmo tempo em que respondem aos desafios imediatos”, disse em nota Peter Giger, executivo responsável pela área de risco do Zurich Insurance Group.

COP-28 vai ocorrer em Dubai de 30 de novembro a 12 de dezembro

A COP-28 será realizada entre os dias 30 de novembro e 12 de dezembro em Dubai e terá, entre as principais pautas, a divulgação pelos 195 países signatários do Acordo de Paris de relatórios sobre como evoluíram no cumprimento de suas autodeclaradas metas climáticas.

O risco de uma recessão econômica foi citado como o principal por 13 dos 20 países do G-20. Inflação, escassez de mão de obra e/ou talentos, escassez de fornecimento de energia, erosão da coesão social e bem-estar também foram identificados entre os cinco principais riscos para os países do G20 no curto prazo.

Já riscos envolvendo tecnologia - como ameaças relacionadas à inteligência artificial - foram pouco citados pelos lideres empresariais do G-20. O tema apareceu apenas três vezes no ranking “top 5″ do grupo.

Brasil não é exceção e riscos mais citados são econômicos

No Brasil, os cinco riscos mais citados pelas lideranças foram, nessa ordem: recessão ou estagnação econômica, inflação, dívida pública, censura e limitações às liberdades e direitos civis, e desigualdade (concentração de riqueza e renda).

As respostas da Executive Opinion Survey foram obtidas entre abril e agosto de 2023, antes, portanto da guerra em Gaza. Apesar disso, as respostas dos líderes empresariais mostrou que os riscos econômicos e sociais estão cada vez mais entrelaçados, segundo os pesquisadores.





Este texto foi publicado no Broadcast no dia 13/11/23, às 17h38

