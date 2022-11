Empresas priorizam pagamentos de dívidas maiores, diz Serasa Experian

Publicidade

Priorizar pagamento de fornecedor é forma de garantir que não faltem insumos, diz economista Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Empresas com dificuldades para quitar seus compromissos financeiros têm priorizado o pagamento de dívidas acima de R$ 10 mil, mostrou um estudo feito pelo Serasa Experian sobre a recuperação de créditos vencidos. São dívidas que geralmente envolvem financiamentos de bens, como imóveis e veículos de trabalho, essenciais para o funcionamento da empresa, segundo o economista do Serasa Experian, Luiz Rabi. A prioridade no pagamento de fornecedores, que também entram na cota de dívidas maiores, é uma forma de garantir que não faltem insumos nos negócios, acrescenta o economista.

Levantamento considera empresas com dívidas atrasadas há 60 dias

O levantamento mostra o retrato de julho, de empresas com dívidas atrasadas há 60 dias. Até o fim de novembro será divulgado os números de agosto. Em julho, o Indicador Serasa Experian de Recuperação de Crédito das Empresas identificou que o índice de dívidas recuperadas pelas empresas em até 60 dias de negativação aumentou para 45,9%, de 44,5% em junho.





