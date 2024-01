Empresas que faturam até R$ 50 mi continuaram crescendo no trimestre

Restaurante em São Paulo. FOTO ALEX SILVA/ESTADAO Foto: ESTADAO CONTEUDO / ESTADAO CONTEUDO

As empresas que faturam até R$ 50 milhões cresceram, em média, 10,1% em novembro em relação ao mesmo mês do ano anterior, segundo o Índice Omie de Desempenho Econômico das PMEs (IODE-PMEs). Em outubro, elas já tinham tido alta no indicador de 14,6%, sobre outubro de 2022. No acumulado do ano até novembro, o índice mostra crescimento de 6,4% na comparação com igual período do ano anterior.

O indicador funciona como um termômetro econômico das pequeno e micro empresas, divididas em 678 atividades em quatro grandes setores: comércio, indústria, infraestrutura e serviços. Segundo Felipe Beraldi, economista e gerente de Indicadores e Estudos Econômicos da Omie, o resultado se mostrou alinhado às tendências apresentadas pelo índice desde o segundo trimestre, com as PMEs Industriais e de Serviços protagonizando o crescimento.

A alta do setor industrial (+24,2%) em novembro aconteceu de maneira disseminada. Dos 23 subsetores da indústria de transformação acompanhados pelo índice, 19 mostraram crescimento de dois dígitos. No setor de serviços, as PMEs também mantiveram bom desempenho em novembro (+7,5%), após avançarem 13,4% em outubro.

Para elaborar o índice, a Omie, que trabalha com sistemas de gestão, analisa dados agregados e anônimos de movimentações financeiras de contas a receber de mais de 150 mil clientes. Os dados são deflacionados pelo IGP-M (FGV) para expurgar o efeito inflacionário dos movimentos das empresas.