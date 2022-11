Empresas sofrerão efeito da inadimplência maior de pessoas físicas

Publicidade

Alta na inadimplência de pessoas físicas afetou o lucro do Bradesco Foto: Werther Santana/ ESTADAO

Ao contrário do que muitos no mercado de crédito vêm afirmando, a inadimplência entre as empresas será um tópico importante no ano que vem, como consequência do crescimento do número de pessoas físicas em falta com suas dívidas, segundo Guilherme Ferreira, sócio da Jive, que compra carteiras de crédito e ativos de companhias em dificuldade financeira. A trajetória de deterioração das pessoas jurídicas está apenas começando e vai se intensificar em 2023, diz ele.

‘Inadimplência tem nome e sobrenome’

Na semana passada, o Bradesco surpreendeu o mercado com o balanço do terceiro trimestre, no qual mostrou alta na inadimplência e nas provisões para devedores duvidosos, o que acabou derrubando o lucro. “A inadimplência tem nome e sobrenome: está na pessoa física, em cartão de crédito e em crédito pessoal”, afirmou o presidente do Bradesco, Octavio de Lazari Junior. Outros bancos também mostraram que estão atentos ao tema.

Créditos inadimplentes à venda devem crescer entre 20% e 30%

Os números do terceiro trimestre dos bancos consideram atrasos de 90 a 180 dias, ou seja, entre 31 de março e 30 de junho, antes de eventos que trouxeram pressão maior sobre a inflação e o juro, como o acirramento da guerra na Ucrânia e o novo lockdown na China em decorrência da Covid-19. “Tem muita coisa que não está ainda traduzido nos números”, afirma Ferreira.

A Jive estima que os volumes de crédito inadimplentes a serem vendidos aumentarão entre 20% e 30% em relação aos R$ 60 bilhões de carteiras que devem ser oferecidas ao mercado este ano, que já será um número recorde.

Continua após a publicidade





Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 15/11/2022, às 11h55

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse