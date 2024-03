Empresas tomaram R$ 30 bi com fundos voltados a negócios em dificuldades

O sócio sênior da empresa, Daniel Wainstein, com a experiência de anos no Goldman Sachs, no Brasil e nos EUA, conta que muitas dessas companhias obtiveram carência de 12 meses para o pagamento dos empréstimos e terão de buscar novas soluções para honrar compromissos com as casas de “special sits” no meio do ano. Isso deve movimentar os negócios de grupos como a Seneca Evercore, envolvendo soluções de mercado, por meio da estruturação de instrumentos de dívida, de fusões e aquisições (M&As) e injeção de liquidez em troca de ações.

“Vemos uma série de casos nos quais a conta chegou e as companhias, sem mudança material em seus fundamentos, vão ter de repensar seu balanço”, diz o executivo. Por conta do alto risco dos ativos em que investem, empresas com dificuldades, normalmente o dinheiro desses fundos é caro.

Mercado criou concorrência aos bancos

Wainstein afirma que o desenvolvimento do mercado de capitais, por meio das plataformas de investimentos, gestoras independentes e “family offices”, tem sido fundamental para as empresas no acesso aos recursos, antes concentrados somente nos grandes bancos. “Hoje a concorrência aos bancos vem do mercado de capitais e a queda da taxa Selic começa a se refletir nos custos de captação para as empresas”, afirma.

O executivo afirma que sua própria empresa, fundada há dez anos com foco em operações de fusões e aquisições, abriu uma nova frente, para estruturação e distribuição de instrumentos de renda fixa, para atender demanda de seus clientes e ter uma visão mais apurada do apetite dos investidores. De toda a forma, diz Wainstein, a intenção é manter sua empresa como uma plataforma aberta para compor transações, quando necessário, com bancos e outros investidores.