Estrangeiros respondem por 72% do patrimônio de fundos de participações

Investidores estrangeiros tinham R$ 520,5 bilhões em Fundos de Investimento em Participações (FIPs), o equivalente a 71,8% do patrimônio líquido desses fundos até junho. A informação é da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), que lançou uma nova base de dados sobre o tema.

“Observar que os investidores não residentes são aqueles que mais buscam os FIPs é relevante, porque mostra o quanto outros países acreditam no potencial das empresas brasileiras”, diz o vice-presidente da associação, Sergio Cutolo.

Em junho deste ano, a indústria de fundos já contava com 1.566 FIPs. Os dados mostram ainda que das 555 empresas investidas no segundo trimestre deste ano, o setor de energia foi mais procurado pelos gestores que o de bens de capital. É a primeira vez, desde o início de 2022, que isso acontece. Somados, esses setores correspondem a quase 50% das companhias selecionadas para receber R$ 16,7 bilhões em investimentos no trimestre.













