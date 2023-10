Estrangeiros responderam por 84% das fusões e aquisições no primeiro semestre

Participação de investidores estrangeiros em negócios no Brasil cresceu este ano Foto: Brendan McDermid/Reuters

Com o cenário de desaceleração econômica global e diversos países emergentes com problemas, o Brasil se tornou uma opção interessante para empresas estrangeiras interessadas em avançar nos mercados de países em desenvolvimento.

Das 54 operações de fusões e aquisições (M&As, na sigla em inglês) registradas entre janeiro e junho no País, nada menos do que 84% foram feitas por empresas internacionais. No mesmo período do ano passado, haviam sido apenas 25% do total de 108, segundo levantamento da RGS Partners, empresa especializada em M&As.

O perfil dos investidores também está um pouco diferente. Enquanto no primeiro semestre do ano passado 45% das transações foram feitas por investidores financeiros, este ano apenas 34% são desta categoria. Ou seja, a maior parte dos negócios foi feita por empresas que terão operações no País.













Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 11/10/23

