Eurofarma recebe aval da FDA e abre porta ao mercado norte-americano

Sede da Eurofarma; companhia tem operações próprias em 20 países Foto: foto: MARCELO SOUBHIA/AG.FOTOSITE /divulgação

A Eurofarma obteve do Food and Drug Administration (FDA), agência que regula medicamentos e alimentos nos Estados Unidos, a certificação de conformidade de sua unidade de Itapevi (SP). Com isso, poderá exportar medicamentos para os EUA, mercado no qual ainda não está presente. A Eurofarma será também a primeira farmacêutica brasileira a ingressar no mercado norte-americano.

A companhia tem operações próprias em 20 países, sendo a maioria na América Latina e o avanço na internacionalização está em seus planos estratégicos. No ano passado, o total de vendas líquidas foi de R$ 7,1 bilhões, de acordo com o balanço, e a divisão internacional representou 16% das vendas.

Empresa fez parceria em vacina com Pfizer/BioNTech

A unidade de Itapevi é a maior da Eurofarma e onde a companhia está investindo para a fabricação de vacinas contra o Covid-19 em parceria com a Pfizer/BioNTech. A estimativa é que sejam produzidas mais de 100 milhões de doses para serem distribuídas na América Latina.

A fabricante de medicamentos levantou US$ 150 milhões junto ao IFC, braço de investimento do Banco Mundial, para o projeto e para financiar parte de sua nova fábrica em Montes Claros (MG).





