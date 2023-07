Exclusão em liberação de concursos gera desconforto na Susep

Susep tem hoje somente cerca de 300 das 800 vagas de trabalho preenchidas Foto: MARCOS DE PAULA/AGENCIA ESTADO

A ausência da Superintendência de Seguros Privados (Susep) na lista de órgãos e autarquias federais que tiveram concurso público liberado pelo governo causou mal estar no órgão que regula o mercado de seguros. Segundo fontes que pediram anonimato, a sensação é de falta de isonomia.

A Susep tem hoje cerca de 300 das 800 vagas de trabalho preenchidas, e há alguns anos pleiteia um novo concurso para ampliar o quadro. Um pedido foi feito pelo então superintendente Alexandre Camillo no ano passado, durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), e outro foi feito neste ano pela gestão de Alessandro Octaviani.

O pedido mais recente foi para preencher 302 vagas, ou seja, não completaria totalmente o quadro da Susep. Entretanto, o órgão não foi atendido nos últimos anúncios de concurso feitos pelo Ministério da Gestão, que é o responsável por liberar a realização das seleções.

Governo federal anunciou concurso para 3 mil vagas

O anúncio mais recente, na semana passada, contemplou o Banco Central, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). Ao todo, cerca de 3 mil vagas em órgãos de governo foram incluídas, mas apesar de órgãos correlatos terem entrado na lista, a Susep ficou de fora.

Octaviani levou o pleito à ministra da Gestão, Esther Dweck, ao menos duas vezes este ano. Na autarquia, a expectativa é de que em novas “ondas” de abertura de vagas, a entidade seja contemplada. Encarregada de supervisionar o mercado de seguros e de conduzir iniciativas como o Open Insurance, a fatia do setor no Open Finance, a Susep vive uma situação de falta de mão de obra para fazer frente a essas obrigações, afirmou uma fonte.

Em nota, a Susep informou que tem atuado junto aos ministérios da Fazenda e da Gestão, e que tem pedido concursos desde o ano passado. “Em 2023, houve novo pedido, com estimativa de realização de concurso em 2024, para o qual, até o momento, a autarquia não obteve resposta”, diz um trecho da nota. A Susep disse ainda que na última quinta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, manifestou publicamente apoio à realização de um concurso para preencher os quadros do órgão.

Ministério da Gestão promete recompor quadro da Susep

O Ministério da Gestão afirmou que a demanda da Superintendência de Seguros Privados (Susep) pela recomposição do quadro de servidores será analisada pela pasta, acrescentando que manterá as contratações por meio de novos concursos públicos. “Os anúncios feitos até o momento visam uma recomposição das áreas mais afetadas e com risco para execução de serviços”, disse o Ministério em nota. “[...] a demanda da Susep também será analisada, sempre de acordo com os critérios acima citados e com a disponibilidade orçamentária do próximo ano, que ainda será definida pelo Congresso Nacional.”

A pasta da Gestão afirma ainda que o governo federal perdeu quase 100 mil servidores nos últimos anos, e que os quadros têm sido recompostos a partir de uma análise das necessidades de cada órgão e da digitalização dos serviços de cada área. A prioridade, prossegue a pasta, é garantir a execução dos serviços públicos.

