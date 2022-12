Fasano em NY fecha em semanas de festa após dano por vazamento

Rede de Gero Fasano é um dos principais nomes entre restaurantes do País Foto: undefined / undefined

A primeira virada de ano do suntuoso Fasano em Nova York será sem grandes celebrações. O restaurante fechou no dia 25, em pleno Natal, devido a um “problema inesperado de manutenção”. Um vazamento ocorrido no próprio domingo foi identificado somente horas depois, e danificou o forro do teto do local e também o Baretto, bar de jazz da rede, inaugurado em outubro. A expectativa interna é de que o restaurante reabra em quatro semanas, mantendo suas portas fechadas durante o período mais importante do calendário gastronômico, que são as festas de fim de ano. Nestes dias, realizará apenas eventos privados na sala da diretoria, que não foi afetada.

Sonho de Gero Fasano, que comanda a rede, a unidade de Nova York está localizada na 49th Street com a Park Avenue, na região Midtown em Manhattan, bem próximo da tradicional 5ª Avenida. Foi inaugurada em 25 de fevereiro deste ano, exatos dez meses antes de ter de fechar suas portas por problemas de manutenção.

Em comunicado enviado à Coluna, o Fasano informa que devido a um mau funcionamento do sprinkler, pequeno chuveiro usado no combate a incêndios, o restaurante sofreu danos causados pela água e precisará ficar fechado para fazer os devidos reparos. A rede afirma ainda que o lounge Osteria frontal voltará a receber o público em geral no dia 10 de janeiro, enquanto a sala de jantar principal do Fasano e o Baretto serão reabertos após a conclusão da reforma.





