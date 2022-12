Fatia da Esh na Gafisa atinge 15%; Tanure também está comprando ações

Corrida dos maiores acionistas tem contribuído para a disparada no preço das ações da Gafisa Foto: HELVIO ROMERO/ESTADAO

A Esh Capital, do investidor Vladimir Timerman, atingiu 15,1% de participação na Gafisa, de acordo com fontes do mercado. Essa fatia era de apenas 4% cerca de um mês atrás e já havia subido para 11% na semana passada. A Esh vem comprando ações da incorporadora para ter mais poder de voto na assembleia que irá decidir, em breve, os rumos da companhia. A gestora também tem recebido procurações para representar outros acionistas, de modo que seu peso na votação já estaria próximo dos 29%.

O empresário Nelson Tanure também está comprando mais papéis da Gafisa para fazer valer sua vontade na futura assembleia. Tanure é o controlador da incorporadora em conjunto com sócios, por meio de diferentes veículos de investimento. Sua fatia na empresa hoje está na faixa de 20% a 25%.

Assembleia será no dia 9 de janeiro

A próxima assembleia da incorporadora vai deliberar sobre a destituição e a eleição de novos membros do conselho de administração; a propositura de uma ação de responsabilidade contra os atuais administradores; e o cancelamento do aumento de capital de R$ 150 milhões.

A Gafisa confirmou que a assembleia será realiada no dia 9 de janeiro, e não no dia 2, conforme pedido pela Esh. O colegiado da Comissão de Valores Mobiliários(CVM) considerou válida a convocação da assembleia pela Esh no dia 2, mas o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo indeferiu o pedido da gestora - que recorreu e teve o pedido novamente negado pela Corte em decisão proferida hoje.

Procuradas pela Coluna, as partes não se manifestaram.

Ações subiram mais de 50% só neste mês

A corrida dos maiores acionistas tem contribuído para a disparada nos preços das ações da Gafisa, que só neste mês acumulam alta superior a 50%. Um operador afirmou à Coluna que nos últimos dias quase não havia papéis disponíveis. Os detentores da ação da Gafisa começaram a retirá-la da mesa para poder participar da assembleia. O resultado é que quem estava com posições vendidas teve que correr para desmontá-las, e o preço da ação disparou. Só nos últimos dois dias, o papel avançou cerca de 60%.

Quando entrega as ações em aluguel, o dono repassa a um terceiro o direito a participar da assembleia, porque o papel sai de sua titularidade. Com isso, mesmo com a disparada das taxas, os doadores se tornaram raros no mercado. Desde ontem, os índices variam entre 4% e 6%, com picos de 30%, mas os lotes alugados são pequenos, de centenas de ações, algo pouco usual.

