Fibra busca oferecer mais R$ 1 bi para PMEs em 2023 mesmo com risco maior

O Banco Fibra se junta ao coro dos que veem um cenário mais complexo para o crédito a empresas em 2023, mas está disposto a encará-lo. Dos R$ 7 bilhões de carteira da instituição no ano passado, R$ 1 bilhão foi destinado a pequenas e médias empresas, com faturamento anual entre R$ 30 milhões e R$ 300 milhões. Neste ano, a ideia é dobrar no segmento.

O Fibra planeja manter o ritmo entre PMEs porque além do spread (diferença entre custo de captação e o juro cobrado no empréstimo) ser maior, vê atendimento fraco ao segmento pelos bancos do País. No ano passado, contratou 40 novos gerentes para reforçar o balcão, e espera colher os frutos da estrutura ao longo de 2023.

Risco mais bem remunerado

O CEO do Fibra, Arno Schwarz, afirma que o juro alto está desorganizando as finanças de muitas empresas. Por outro lado, também aumenta as taxas do crédito, ou seja, faz com que o risco seja mais bem remunerado. O banco afirma, ainda, ter limites de concentração mais baixos que os impostos pelo Banco Central.

