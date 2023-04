Fintech BMP escala consultoria Falconi para ajudá-la a ‘virar’ banco

Fintech BMP Money vai solicitar ao Banco Central licença de banco múltiplo Foto: Marcello Casal Jr/Agencia Brasil

A fintech BMP Money se prepara para “virar” banco. Até o fim deste ano, espera concluir uma revisão do negócio realizada pela consultoria Falconi. Vencida essa etapa, solicitará ao Banco Central uma licença de banco múltiplo. A fintech espera que a licença seja concedida em 2024.

Hoje uma sociedade de crédito direto (SCD), a BMP pode conceder crédito, mas tem limitações: não consegue emitir cartões ou fazer captações de recursos no mercado. Além disso, não consegue atuar em todas as linhas de crédito do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

A fintech tem hoje R$ 700 milhões em carteira, entre empréstimos com capital próprio e de linhas do BNDES, e vê na licença uma importante alavanca. O CEO, Carlos Benitez, afirma que os empréstimos podem aumentar cinco vezes a partir do momento em que a BMP for, de fato, um banco. Ele também vê ganhos importantes de controladoria e governança no movimento.

A BMP presta serviço a uma série de empresas, como Magazine Luiza, Via, Kavak e Mercado Pago, e também a grandes bancos. Além de montar plataformas tecnológicas de acordo com a regulação do BC, presta serviços de crédito, fazendo a análise de riscos das operações e a distribuição, por exemplo.

Ano passado, a BMP movimentou R$ 20 bilhões em operações de crédito, 90% a mais que em 2021, e neste ano, a expectativa é chegar a até R$ 35 bilhões.

