Fintech brasileira Z.ro Bank expande para América Latina

De acordo com Lavezzo, a expansão internacional mira o potencial do comércio online na América Latina, que ele estima que pode atingir US$ 1 trilhão até 2030, com grande parte disso vindo de empresas de outras regiões do mundo. Na Argentina, a liberalização econômica do governo Javier Milei abre espaço para os serviços da empresa, enquanto no Chile e no Peru, o comércio internacional intenso é uma oportunidade.

Regulada pelo Banco Central do Brasil, a Z.ro presta serviços de processamento de pagamentos, câmbio e criptomoedas, em alguns casos unindo as três vertentes. Desde 2023, já processou mais de R$ 45 bilhões em operações, e tem clientes do varejo online a empresas de conteúdo digital.